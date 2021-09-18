Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi - Haberler
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Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Çayırhan Mahallesi'nde bulunan Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Çayırhan Mahallesi'nde bulunan Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi.

Öntaş, başkan yardımcısı Cengizhan Akdemir ile birlikte kazı alanını gezdi, kazı heyetinden bilgi aldı.

Juliopolis'in Anadolu'nun önemli bir bölgesi olduğunu, bölgenin tarihinin M.Ö. 8. yüzyıla kadar uzandığını anlatan Öntaş, bölgeden çıkarılan tarihi eserlerin Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde "Juliopois Nekropolü"nde sergilendiğini dile getirdi.

Öntaş, "Sürdürülen kazı çalışmalarında tarihi eserleri ortaya çıkarıyorlar. Biz burada kazıların devam etmesini istiyoruz. Bu konuda da Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızı bilgilendireceğiz. Burası gerçekten çok önemli bir merkez." diye konuştu.

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, Juliopolis Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarını inceledi - Haberler
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