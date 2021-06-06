Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak Haziran 2021? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı 2021?

Haziran ayı nakdi ücret desteği ile ilgili gelişmeler merak ediliyor. Ücretsiz izin parası olarak da bilinen bu ödenek her ay bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak Haziran 2021? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı 2021? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, son gün ne zaman? Bu ay Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak, hangi gün?

Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak Haziran 2021? Nakdi ücret desteği uzatıldı mı 2021? soruları yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tarafından gelen son dakika açıklamasına göre; nakdi ücret desteği olarak da bilinen ücretsiz izin parası ödeme tarihleri açıklandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK HAZİRAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, koronavirüs nedeniyle işsiz kalanların ve ücretsiz izne ayrılanların merakla beklediği tarihi açıkladı. Buna göre, mayıs ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını bildirdi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.