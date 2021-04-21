Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti
Milli atlet Nagihan Karadere'nin 50 yaşındaki ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu tepesi mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı