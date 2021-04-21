Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti
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Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti

Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Milli atlet Nagihan Karadere'nin 50 yaşındaki ablası Hülya Karadere kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2016 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan milli atlet Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere (50) kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Hülya Karadere memleketi olan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tapu tepesi mezarlığında toprağa verildi.

Nagihan Karadere'nin acı günü! Ablası genç yaşında kalp krizinden vefat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
HAN: Nagihan da pehlivan gibiymiş, kemikkıran türden.
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