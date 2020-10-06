Nagehan Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
06.10.2020 20:34 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:37
Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın eşi Nagehan Şaşmaz'ın hayatı ve biyografisi çok merak ediliyor. Peki Nagehan Şaşmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne? Tüm detaylar haberimizde...
Boşanma davası ile gündeme gelen çift vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Nagehan Şaşmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nerelidir? Hakkındaki tüm bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.
NAGEHAN ŞAŞMAZ KİMDİR?
Nagehan Şaşmaz 1992 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitiminin ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı.
Nagehan Şaşmaz doğum tarihi : 1992
Nagehan Şaşmaz kaç yaşında : 28 yaşında
Nagehan Şaşmaz aslen nereli : -
Nagehan Şaşmaz mesleği ne : -
2012 yılında ''Kurtlar Vadisi'' dizisinde başrol oynayan Necati Şaşmaz ile dünya evine girdi. 2013 yılında 'Ali Nadir' ve 2017'de dünyaya gelen 'Yusuf Emir' adında iki çocuk sahibidir.