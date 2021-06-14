Nagehan Alçı'nın Habertürk'ten ayrıldığı iddiası
Habertürk'ün hem yazarı hem de TV yorumcusu olan Nagehan Alçı'nın kanaldaki işinden ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Kanaldan ayrıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Alçı, "2 hafta kadar söz verdim çocuklara. Onlara konsantre olup Temmuz'dan itibaren her şeye devam" dedi.
Nagehan Alçı, Habertürk'ten ayrıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada kanaldan ayrıldığı yönündeki iddiaları yalanlayan Alçı, "2 hafta kadar söz verdim çocuklara. Onlara konsantre olup Temmuz'dan itibaren her şeye devam" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI
Habertürk yayınında verdiği yanıtı sosyal medya hesabından da paylaşan Alçı, "Dün Habertürk TV Anahaber'deydim... Hem Erdoğan-Biden görüşmesini detaylıca yorumladım, hem de dün çıkan "Habertürk'ten ayrıldığım" yönündeki kimi uydurma haber ve spekülasyonlara cevap verdim :)" notunu ekledi.