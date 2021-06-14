Nagehan Alçı'nın Habertürk'ten ayrıldığı iddiası

Habertürk'ün hem yazarı hem de TV yorumcusu olan Nagehan Alçı'nın kanaldaki işinden ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Kanaldan ayrıldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Alçı, "2 hafta kadar söz verdim çocuklara. Onlara konsantre olup Temmuz'dan itibaren her şeye devam" dedi.