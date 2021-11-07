Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Nagehan Alçı hakkında araştırmalar yapılıyor. Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? Nagehan Alçı hayatı ve biyografisi!

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

Doğum tarihi: 13 Nisan 1977

Kaç yaşında: 44 yaşında

Nereli:İstanbul

13 Nisan 1977'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü.

Hürriyet'in dış haberler servisinde staj yaparak gazetecilik kariyerine başladı. Daha sonra 32. Gün'de ve Avusturya'daki bir televizyon kanalında stajlarını sürdürdü. Alçı, Show TV dış haberler departmanında çalıştıktan sonra Akşam gazetesine geçti. Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmış olan Alçı, daha sonra bu gazeteden ayrılmıştır. Haziran 2017'ye kadar Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Hâlen Haber türk'te köşe yazarlığı yapmaktadır. Özü Sözü Yirmi Bir isimli bir kitabı bulunmaktadır.

Ocak 2016 yılından itibaren Planet Mutfak'ta Nagehan Alçı ile 1 Öğün adlı yemek programını sunmaktadır.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet