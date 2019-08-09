Nagazaki'ye atılan atom bombasından 74 yıl sonra Japonya'dan 'nükleer silahsızlanma' çağrısı

Nagazaki'ye atılan atom bombasından 74 yıl sonra Japonya'dan 'nükleer silahsızlanma' çağrısı

Japonya'nın Nagazaki kentinde 70 bin insanın ölümüne neden olan nükleer saldırının 74. yılında anma törenleri yapıldı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe, nükleer silahsızlanma çağrısı yaptı.

09.08.2019 18:44
Nagazaki'ye atılan atom bombasından 74 yıl sonra Japonya'dan 'nükleer silahsızlanma' çağrısı

Japonya'nın Nagazaki kentinde 70 bin insanın ölümüne neden olan nükleer saldırının 74. yılında anma törenleri yapıldı.

Yüzlerce kişi, Nagazaki Barış Parkı'nda İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının atom bombası attığı kentte hayatını kaybedenler anısına bir araya geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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