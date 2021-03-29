MYP Lideri Yılmaz: "MYP sevdalıları Ankara'da büyük bir heyecana imza atacak"
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MYP Lideri Yılmaz: "MYP sevdalıları Ankara'da büyük bir heyecana imza atacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MYP Lideri Yılmaz: 'MYP sevdalıları Ankara'da büyük bir heyecana imza atacak'

Pandemi şartları altında 1. Türk Kadın Kurultayını yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi, 30 Mayıs 2021 tarihinde 1. Türk Gençlik Kurultayını toplayacak.

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Pandemi şartları altında 1. Türk Kadın Kurultayını yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi, 30 Mayıs 2021 tarihinde 1. Türk Gençlik Kurultayını toplayacak. MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Pandemi şartlarının kalkmasını umuyoruz. Son derece büyük bir katılımla 81 ilden gelecek olan genç MYP sevdalıları Ankara'da büyük bir heyecana imza atacak" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 1.Türk Kadın Kurultayının ardından şimdi ise 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştireceği 1. Türk Gençlik Kurultayına hazırlanıyor.

Kurultaya ilişkin açıklamalarda bulunan MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Biz Türk Milletini parça halklara bölen her anlayışa karşıyız. Bu millet atası babası bir İbrahim Milletidir. Bu milletin gençleri 30 Mayıs 2021 Pazar günü hep beraber 'Doğruluk Yemini Yaparak' iktidar meşalesini ateşleyecekler. Türkiye'de şartlar 24 saatte değişir. Hiç kimse iktidar dahi hükümet olmayı artık kolay bir fırsat olarak görmemelidir. İrili ufaklı seçime giren her parti eşit şartlara sahiptir. Hele ki, eşit şartlarda yarışma imkanı olması halinde milletimiz yenilik iradesini ortaya koyacaktır" dedi.

"Türkiye faizsiz bir ekonomiye kavuşacaktır"

"İş dünyasından gelen ve uluslararası piyasalarda 30 yıllık iş deneyimine sahip bir parti lideri olarak halkımıza vaadim faizsiz bir Türkiye'dir" diyen Yılmaz, "Bunun mümkün olduğu bir dünyada yüksek faiz ödeyen bir ülke olarak herkes sorumluluk altındadır. Fakirleşen herkestir. Bu gemi batarsa ki ekonomi dibe vurmaktadır hemen herkes bu ağır tablodan nasibini alacaktır. Kesin olarak Türkiye faizsiz bir ekonomiye kavuşacaktır. Bizim için bir başka çıkış yolu yok" ifadelerini kullandı.

"Muhalefet yeni değildir"

Türkiye'de iktidar ve muhalefetin de eski olduğunu kaydeden Yılmaz, "Muhalefette yer alan Meral Akşener iktidardan da eskidir. Kısaca yeni diye ortaya çıkanlar bu ülkenin bu gününde sorumluluğu olanlardır. Yeni değillerdir. Yeni tanımına ancak Muhafazakar Yükseliş Parti gibi denenmemiş isimler uygundur. Halkımızın büyük bölümü yenilik istiyor. Biz bunu halkın teveccühünden görebiliyoruz. Bu çerçevede yapacağımız Gençlik Kurultayı tarihin en görkemli kurultayı olacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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