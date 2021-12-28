MYK Başkanı Ceylan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Adem Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ceylan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Ceylan, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ceylan, 2021'in panoramasını gösteren fotoğraflar arasından seçim yapmakta zorlandığını belirterek, AA foto muhabirlerinin dünyanın dört bir yanında başarılı işlere imza attığını söyledi.

AA'nın 100 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü ve önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Ceylan, başarılı çalışmalarından dolayı AA çalışanlarını kutladı.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet