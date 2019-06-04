Myanmar'da radikal milliyetçi Budist rahip "firari" ilan edildi

Myanmar'da, "halkı isyana teşvik" suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılan, ancak mahkemeye çıkmayan Müslüman karşıtı radikal milliyetçi Budist rahip Ashin Wirathu'nun "firari" ilan edildiği bildirildi.

Nepido'daki Emniyet Müdürlüğünden Albay Myo Thu, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Yangon Bölge Mahkemesinden bir yargıcın, polis tarafından henüz tutuklanamayan ve mahkemede bugün görülen duruşmaya katılmayan Wirathu hakkında yeni bir tutuklama kararı çıkarttığını belirtti.

Myo Thu, "Bu, mahkemenin Wirathu'yu firari olarak nitelendirdiği ve polisle dışındaki kişiler tarafından da yakalanabileceği anlamına geliyor." dedi.

Ashin Wirathu hakkındaki tutuklama kararlarının, "hükümete karşı halkı isyana teşvik" suçlamasıyla çıkarıldığını söyleyen Myo Thu, yeni karara göre Budist rahibin 11 Haziran'a kadar mahkemeye çıkması gerektiği bilgisini de aktardı.

Wirathu, yerel medyaya hakkındaki suçlamalarla yüzleşeceğini söylemiş, ancak daha sonra fikrini değiştirerek saklanmıştı.

"Budist Bin Ladin" hakkındaki tutuklama kararı

Mahkeme tarafından geçen hafta çıkarılan tutuklama kararının, "Budist Bin Ladin" lakabıyla bilinen Wirathu'nun, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii hakkında sarf ettiği alçaltıcı sözlerle ilişkili olduğu sanılıyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, Wirathu'nun, Suu Çii'ye sözlü saldırıda bulunduğu videonun ay başında yayılmasının ardından yetkililerin Budist rahibin yargılanacağına ilişkin sözlerine yer verilmişti.

Rahibin destekçilerinden Aung Kyaing, AA muhabirine, rahibin Mandalay'daki manastırına polisin gitmediğini ifade ederek, yüksek rahip komitesi tarafından çağrılan Wirathu'nun, Yangon'a gitmek üzere yola çıktığını söylemişti.

Kendisine "Budist Bin Ladin" adını veren Ashin Wirathu, 2012'de Arakan eyaletinde meydana gelen toplumsal şiddet olaylarından bu yana ülkenin çoğunluğunu oluşturan Budistler arasında Müslümanlara karşı nefreti yaymakla suçlanıyor.

Time dergisi, Wirathu'yu "Budist Terörün Yüzü" olarak nitelendirmişti.

Ashin Wirathu liderliğindeki aşırı milliyetçi Budist grup Ma Ba Tha'nın etkin olduğu Myanmar'ın Meikhtila bölgesinde Müslümanlara karşı şiddet olaylarında 2013'ün başında 100 kişi ölmüş, yaklaşık 12 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Vaaz verme yasağı almıştı

Ülkede Budist rahiplerle ilgili denetleme ve düzenlemeyi yürüten Sangha Maha Nayaka Komitesinin 2017'de yaptığı açıklamada, radikal milliyetçi Budist grup Ma Ba Tha'nın önde gelen vaizlerinden keşiş Wirathu'nun sürekli olarak dinlere karşı nefret söyleminde bulunduğu, bunun toplumsal ihtilafa ve hukukun üstünlüğü çabalarının engellenmesine neden olduğu ve bir yıl boyunca vaaz vermesinin yasaklandığı belirtilmişti.

Açıklamada, gerilimi artırmak amacıyla siyasi partilerin yanında yer aldığı vurgulanan Wirathu hakkında, yasağın ihlali durumunda yasal işlem yapılacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA