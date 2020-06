My Salinger Year Filmi My Salinger Year filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. My Salinger Year filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini Philippe Falardeau'nun üstlendiği filmin başrollerini Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seána Kerslake ve Brían F. O'Byrne paylaşıyor. Yönetmen: Philippe Falardeau Senaryo: Philippe Falardeau, Joanna Smith Rakoff Oyuncular: Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seána Kerslake, Colm Feore, Brian F. O'Byrne, Théodore Pellerin, Yanic Truesdale, Hamza Haq, Leni Parker, Ellen David, Romane Denis, Tim Post , Gavin Drea, Matt Holland, Xiao Sun, Gillian Doria, Alexandre Dubois, Jonathan Dubsky, Elana Dunkelman, Samantha Hodhod, Arthur Holden, Hayley Kezber, Christine Lan, Carlo Mestroni, Mariya Monakhova, Andres Romo Salido, Sylvia Stewart Filmin Türü: Drama Orijinal Adı: My Salinger Year Yapımcı Firma: Parallel Film Productions Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Kanada, İrlanda Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 101 dk. Dağıtıcı Firma: Parallel Film Productions Vizyon Tarihi: 20.02.2020