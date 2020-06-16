My Salinger Year Filmi
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My Salinger Year Filmi

My Salinger Year filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. My Salinger Year filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

My Salinger Year Filmi
16.06.2020 14:54 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:58

Yönetmenliğini Philippe Falardeau'nun üstlendiği filmin başrollerini Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seána Kerslake ve Brían F. O'Byrne paylaşıyor.

Yönetmen: Philippe Falardeau

Senaryo: Philippe Falardeau, Joanna Smith Rakoff

Oyuncular: Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seána Kerslake, Colm Feore, Brian F. O'Byrne, Théodore Pellerin, Yanic Truesdale, Hamza Haq, Leni Parker, Ellen David, Romane Denis, Tim Post , Gavin Drea, Matt Holland, Xiao Sun, Gillian Doria, Alexandre Dubois, Jonathan Dubsky, Elana Dunkelman, Samantha Hodhod, Arthur Holden, Hayley Kezber, Christine Lan, Carlo Mestroni, Mariya Monakhova, Andres Romo Salido, Sylvia Stewart

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: My Salinger Year

Yapımcı Firma: Parallel Film Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Kanada, İrlanda

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 101 dk.

Dağıtıcı Firma: Parallel Film Productions

Vizyon Tarihi: 20.02.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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