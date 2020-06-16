My Salinger Year Filmi
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Yönetmenliğini Philippe Falardeau'nun üstlendiği filmin başrollerini Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seána Kerslake ve Brían F. O'Byrne paylaşıyor.
Yönetmen: Philippe Falardeau
Senaryo: Philippe Falardeau, Joanna Smith Rakoff
Oyuncular: Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglas Booth, Seána Kerslake, Colm Feore, Brian F. O'Byrne, Théodore Pellerin, Yanic Truesdale, Hamza Haq, Leni Parker, Ellen David, Romane Denis, Tim Post , Gavin Drea, Matt Holland, Xiao Sun, Gillian Doria, Alexandre Dubois, Jonathan Dubsky, Elana Dunkelman, Samantha Hodhod, Arthur Holden, Hayley Kezber, Christine Lan, Carlo Mestroni, Mariya Monakhova, Andres Romo Salido, Sylvia Stewart
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: My Salinger Year
Yapımcı Firma: Parallel Film Productions
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Kanada, İrlanda
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 101 dk.
Dağıtıcı Firma: Parallel Film Productions
Vizyon Tarihi: 20.02.2020
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Kaynak: InterSinema.com