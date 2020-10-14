Muzlu rulo pasta nasıl yapılır? Muzlu rulo pasta yapmanın püf noktaları nelerdir? Malzemeleri nelerdir? Pişirme önerisi nedir?

Muzlu rulo pasta nasıl yapılır? Muzlu rulo pasta yapmanın püf noktaları? Nasıl pişirilir? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

Pasta denilince en sevilen lezzetlerin arasında Muzlu rulo pasta ilk sırada yer alıyor Muzlu rulo pasta hem lezzetli olması hem de doyurucu bir unsur olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ikramlıklar arasında yer almaktadır. İşte Muzlu rulo pasta nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

MUZLU RULO PASTA MALZEMELERİ

Pandispanyası için;

• 4 büyük yumurta

• 1 çay bardağı toz şeker

• 1 çay bardağı un

• 1 paket vanilya

• 1 paket kabartma tozu

İç Krema:

• 3 yemek kaşığı mısır nişastası

• 1 yemek kaşığı dolusu un

• 1 yumurta sarısı

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• Yarım su bardağı toz şeker

• 4 su bardağı süt

• 1 paket vanilya

Üst kreması için;

• 1 paket 200 ml süt kreması

• Yarım çay bardağı pudra şekeri

• 1 paket vanilya

İçi için;

• 1 adet büyük muz

Süslemek için;

• Çikolata parçası, fıstık, frambuaz

MUZLU RULO PASTA TARİFİ

Pandispanyanın yapımı:

1. Pandispanya için, yumurtalar şekerle birlikte mayonez kıvamına gelinceye kadar çırpılır.

2. İçine un, vanilya, kabartma tozu da elenerek ilave edilir ve çok az 30 saniye kadar daha çırpılıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine düzgünce yayılır.

3. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında hafif pembe oluncaya kadar pişirilir.

4. Piştikten sonra hemen fırından çıkarılıp yağlı kağıtla birlikte yavaşça bir kaç kere rulo şeklinde katlanıp açılır.

Kremanın yapımı:

1. İç kreması için, tereyağı ve vanilya hariç bütün malzemeler iyice çırpılır ve ocağa alınır.

2. Kaynamaya başlayınca tereyağı ilave edilip eriyene kadar karıştırılmaya devam edilir.

3. Ocaktan alınıp vanilyası ilave edilir ve soğumaya bırakılır.

4. Üst kreması için, krema, pudra şekeri ve vanilya ile kıvamı katılaşıncaya kadar çırpılır ve kullanıma kadar dolaba kaldırılır.

5. Pandispanya keki alınıp üzerine kullanmadan önce blender yardımıyla pürüzsüz hale getirdiğimiz krema sürülür.

6. Muzlar dizilip rulo yapılır ve en üstüne hazırladığımız krema düzgünce sürülüp çikolata fıstık ve frambuaz ile süslenir. Bir gece mutlaka dolapta dinlendirip servis yapılır.

PÜF NOKTALARI NELERDİR?

• Keki yapılırken yumurtalar ve şeker krema kıvamına gelene kadar çırpılmalıdır.

• Kek fırından çıktıktan sonra beklemeden yağlı kağıt ile bir kaç kez rulo şeklinde katlanıp açılmalıdır. Böylece rahat bir şekilde kekiniz rulo şeklini alacaktır.

• Soğuduktan sonra katılaşmasını gidermek için kekin üzerine krema sürülmeden önce blender ile pürüzsüz bir kıvama getirilmelidir.

• Servis yapmadan pastanın kendine gelmesi için 1 gece buzdolabında dinlendirilmelidir.

SÜSLEMESİ İÇİN ÖNERİLER

• Pastamızın üst yüzeyini çikolatayı rendeleyerek kaplayabilirsiniz.

• Benmari usulü eritilmiş çikolatayı krema torbası veya ucunu makasla kestiğiniz buzdolabı poşetinin içerisine doldurup pastanın üzerine gezdirerek süsleyebilirsiniz.

• Çilek, kivi gibi meyveler kullanarak süsleyebilirsiniz.

• Marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz küçük, yuvarlak tane çikolatalar veya damla çikolatalar kullanarak pastanıza görsellik katabilirsiniz.

• Toz antep fıstığı veya robottan geçirilmiş fındık, ceviz kullanarak süsleyebilirsiniz.

KAÇ KALORİDİR?

Severek tüketilen muzlu rulo pastanın orta büyüklükteki 1 dilimi yaklaşık 286 kaloriye denk gelmektedir. Muz pastası içeriğinde karamel ve çikolata olan pastalara göre biraz daha hafif kalmaktadır.