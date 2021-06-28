Müzik yayını yapan işletmeler açıldı mı? Müzik yayını yapan işletmeler açık mı?

İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. Genelgede müzik yayını yapan işletmeler hakkında detaylar da yer aldı. Peki, müzik yayını yapan işletmeler açıldı mı? Müzik yayını yapan işletmeler açık mı?

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından daha önce açıklanan 1 Temmuz normalleşme planıyla ilgili genelgeyi yayınladı. Bakanlığın genelgesinde 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni normalleşme dönemiyle birlikte eskiye dönüşe yönelik uygulanacak adımlara yer verildi. Peki, müzik yayını yapan işletmeler açıldı mı? Müzik yayını yapan işletmeler açık mı?

MÜZİK YAYINI YAPAN İŞLETMELER AÇILDI MI?

Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00'de, diğer yerlerde ise saat 21.00'de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00'e kadar yapılabilecek.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kural ve esaslara uymak kaydıyla park, bahçe, kamp alanı, piknik/mesire alanı gibi yerlere dair ilgili genelgelerimizle getirilen ilave kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacak.