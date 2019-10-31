Müzik dünyasının özel sesleri muhteşem bir projede bir araya geldi

31.10.2019 15:20

BİZDEN TÜRKÜLERİ BİR DE BİZDEN DİNLEYİN

Ülkemizin duygusunu, sevincini, manasını dile getiren türkülerimizi, müziğimize katkıları yadsınamaz birbirinden değerli 11 sanatçımızdan dinleyin. Müziğimizin özel sesleri bir araya gelerek yıllardır severek dinlediğimiz türkülerikendi tarzları ile yorumlayarak bambaşka bir hale getirdiler.

TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Hasan Basri Yapım etiketi ile 25 Ekim'de dijital platformlarda yerini alan ve 11 özel sesin bir araya geldiği Bizden Türküler albümünde çok güçlü bir ekibin imzası var. Düzenlemelerini Ekrem Düzgünoğlu, imaj ve görsel tasarımlarını GrafiHBY Productions, sosyal medya ve dijital PR 'ını Dijiword dijital reklam ajansı üstlendi.

Türkiye'nin sevilen özel seslerini bir araya getiren BİZDEN TÜRKÜLER albümüne sesleriyle renk katan birbirinden değerli 11 sanatçı dinleyenleri mest edecek.

"Türk Sanat Müziğimizin son assolisti Umut Akyürek'in kadife sesinden Bir Fırtına Tuttu Bizi"

"Sefarad Grubu'nun solisti olarak tanıyıp sevdiğimiz Sami'nin sesindenBursalı Mısın Kadifeli Gelin"

"Sevilen Türk Halk Müziği sanatçısı Yudum'dan Çay Benim Çeşme Benim"

"Anadolu müziğine kendi imzasını başarıyla atan Cumali Özkaya'nın muhteşem sesinden Yeni Cami Avlusunda"

"Yeni neslin sevilen ismi Deniz Toprak'ın etkileyici sesindenCevizin Yaprağı Dal Arasında"

"Küçük yaşlardan itibaren müziğe gönül veren Ekrem Düzgünoğlu'dan Evlerinin Önü Handır ve Bindim Atın Birine"

"Türkülerin emeaktar isimlerinden Ali Çakar'ın sesinden A Fadimem Hadi Senle Kaçalım"

"Babasının çaldığı saz ve annesinin söylediği türkülerle yoğrulan Sibel Pamuk'un güzel sesinden Bursa'nın Ufak Tefek Taşları"

"Türk Halk Müziğimizin başarılı sanatçısı Oktay Ertuğrul'dan Çalın Davulları"

"Müziğe gönül veren ve sesiyle gönülleri daima fetheden Çiğdem Gürdal'danZeytinyağlı Yiyemem"

"Grup Laçin ile sevenlerinin gönlünde taht kuran Hakan Alkar'ın güzel sesindenBahçede Erik Dalı"

Kaynak: Bültenler