Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet sözleri! 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkı sözleri nelerdir?

Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Müzeyyen Senar'ın şarkıları anılacak. Müzeyyen Senar'ın en iyi şarkılarından birisi de Kimseye Etmem Şikayet şarkısıdır. Peki, Kimseye Etmem Şikayet şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde.