Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet sözleri! 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkı sözleri nelerdir?
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Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet sözleri! 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkı sözleri nelerdir?

Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet sözleri! 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkı sözleri nelerdir?
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Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Müzeyyen Senar'ın şarkıları anılacak. Müzeyyen Senar'ın en iyi şarkılarından birisi de Kimseye Etmem Şikayet şarkısıdır. Peki, Kimseye Etmem Şikayet şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde.

Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

MÜZEYYEN SENAR - KİMSEYE ETMEM ŞİKAYET ŞARKI SÖZLERİ

Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime

Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime

***

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

***

Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime

Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime

***

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime

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Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet sözleri! 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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