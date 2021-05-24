Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet sözleri! 'Kimseye Etmem Şikayet' şarkı sözleri nelerdir?
Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Müzeyyen Senar'ın şarkıları anılacak. Müzeyyen Senar'ın en iyi şarkılarından birisi de Kimseye Etmem Şikayet şarkısıdır. Peki, Kimseye Etmem Şikayet şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde.
Müzeyyen Senar - Kimseye Etmem Şikayet sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
MÜZEYYEN SENAR - KİMSEYE ETMEM ŞİKAYET ŞARKI SÖZLERİ
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime
Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime
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Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
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Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
Perde i zulmet çekilmiş, korkarım ikbalime
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Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime
Titrerim mücrim gibi, baktıkça istikbalime