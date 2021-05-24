Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana sözleri! 'Benzemez Kimse Sana' şarkı sözleri nelerdir?
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Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana sözleri! 'Benzemez Kimse Sana' şarkı sözleri nelerdir?

Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana sözleri! 'Benzemez Kimse Sana' şarkı sözleri nelerdir?
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Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Müzeyyen Senar'ın şarkıları anılacak. Müzeyyen Senar'ın en iyi şarkılarından birisi de Benzemez Kimse Sana şarkısıdır. Peki, Benzemez Kimse Sana şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde.

Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

MÜZEYYEN SENAR - BENZEMEZ KİMSE SANA ŞARKI SÖZLERİ

Benzemez kimse sana

Tavrına hayran olayım

Benzemez kimse sana

Tavrına hayran olayım

***

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım

***

Lütfuna ermek için

Söyle perişan olayım

Lütfuna ermek için

Söyle perişan olayım

***

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım

Bakışından süzülen

İşvene kurban olayım

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Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana sözleri! 'Benzemez Kimse Sana' şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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