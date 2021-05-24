Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana sözleri! 'Benzemez Kimse Sana' şarkı sözleri nelerdir?
Bugün Şarkılar Bizi Söyler programında Müzeyyen Senar'ın şarkıları anılacak. Müzeyyen Senar'ın en iyi şarkılarından birisi de Benzemez Kimse Sana şarkısıdır. Peki, Benzemez Kimse Sana şarkı sözleri nedir? Detaylar haberimizde.
Müzeyyen Senar - Benzemez Kimse Sana sözlerine yazımızdan ulaşabilirsiniz.
MÜZEYYEN SENAR - BENZEMEZ KİMSE SANA ŞARKI SÖZLERİ
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
Benzemez kimse sana
Tavrına hayran olayım
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Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
***
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
Lütfuna ermek için
Söyle perişan olayım
***
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım
Bakışından süzülen
İşvene kurban olayım