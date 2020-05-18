Müzeler Haftası kapsamında Rezan Has Müzesi'nden bir ilk! Rezan Has Müzesi'nin 2010'da ilkini 2014 yılında ise ikincisini gerçekleştirdiği "Kayıp Dillerin Fısıldadıkları" sergisinin üçüncüsü, Müzeler Haftası kapsamında online olarak sanatseverlerle buluşuyor.

Birçok sergisini online olarak ziyaretçileriyle buluşturan müze, "Kayıp Dillerin Fısıldadıkları" sergisini daha önce denenmemiş bir yöntem kullanılarak hazırladığı web sitesi ile müzeler haftasının ilk günü olan 18 Mayıs'ta ziyaretçisinin karşısına çıkarıyor.

Rezan Has Müzesi, korona döneminde de koleksiyonlarındaki eşsiz parçaları arkeoloji tutkunları ve sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Müze, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirmek için tüm hazırlıklarını tamamladığı ancak Covid 19 nedeniyle açılışını yapamadığı "Kayıp Dillerin Fısıldadıkları" sergisini online platforma uygun bir yapılandırma ile ziyaretçisiyle buluşturuyor. Dilin, yazının keşfiyle birlikte sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkmasına ve toplumların sosyolojik ve kültürel gelişiminin temelini oluşturmasına odaklanan sergi, ziyaretçilerine online bir deneyim sunacak.

Sergi kaybolan, kaybolmak üzere olan ya da yaşayan dilleri ve yazıları merkez alarak kültürel etkileşimlerden dini inanışlara; ticari ilişkilerden günlük hayata kadar antik dünyayı biçimlendirmiş pek çok konuyu mercek altına alıyor.

Verilere göre bugün dünyada farklı lehçelerle birlikte yaklaşık 7000 dil kullanılıyor. Bu dillerden yaklaşık 2000'i tanesi tehlike altında.Türkiye'de günlük yaşamda 36 farklı dil kullanılırken, Unesco'ya göre bu dillerin 18 yok olmak üzere, 3 dil ise kaybolmuş durumda.

Kaynak: Bültenler