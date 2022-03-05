"Müzakerelerden ümidim yok" diyen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Zelenski'yi suçladı
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Ülkesinin Ukrayna ile yürüttüğü müzakereler hakkında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Lavrov, görüşmelerden ümidi olmadığını belirterek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye yüklendi. Lavrov, Zelenski'yi NATO ve Rusya'yı çatıştırmaya çalışmakla suçladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 10. güne girilirken, iki ülke askerleri de sahada çatışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki son gelişmeye göre Mariupol ve Volnovaha'da varılan geçici ateşkes anlaşması, öğleden sonra iptal edildi.
LAVROV: GÖRÜŞMELERDEN ÜMİTSİZİM
Bölgeden gelecek haberlerin merakla beklendiği sırada açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, müzakerelerden olumlu sonuç çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.
ZELENSKİ'YE SUÇLAMALAR YÖNELTTİ
Lavrov'un hedefinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de vardı. Zelenski'yi Rusya ve NATO'nun arasını kızıştırmakla suçlayan Lavrov, "Ukrayna lideri NATO ve Rusya arasında bir çatışma olması için kışkırtıcı açıklamalar yapıyor" ifadelerini kullandı.