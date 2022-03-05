"Müzakerelerden ümidim yok" diyen Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Zelenski'yi suçladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 10. güne girilirken, iki ülke askerleri de sahada çatışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki son gelişmeye göre Mariupol ve Volnovaha'da varılan geçici ateşkes anlaşması, öğleden sonra iptal edildi.

LAVROV: GÖRÜŞMELERDEN ÜMİTSİZİM

Bölgeden gelecek haberlerin merakla beklendiği sırada açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, müzakerelerden olumlu sonuç çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

ZELENSKİ'YE SUÇLAMALAR YÖNELTTİ

Lavrov'un hedefinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de vardı. Zelenski'yi Rusya ve NATO'nun arasını kızıştırmakla suçlayan Lavrov, "Ukrayna lideri NATO ve Rusya arasında bir çatışma olması için kışkırtıcı açıklamalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

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