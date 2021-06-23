Muvafakatname ne demek? Muvafakatname anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Muvafakatname, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Muvafakatname ne demek? Muvafakatname anlamı ne? İşte, Muvafakatname kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Muvafakatname kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Muvafakatname anlamı ne? Muvafakatname ne demek?
MUVAFAKATNAME NE DEMEK?
Muvafakatname:
isim, eskimiş, (muva:fakatna:me), Arapça muvafaKat + Farsça name
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