Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kim? Mutlu Aile Tablosu filmi konusu, oyuncuları ve Mutlu Aile Tablosu özeti! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kim? Mutlu Aile Tablosu filmi konusu, oyuncuları ve Mutlu Aile Tablosu özeti!

Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kim? Mutlu Aile Tablosu filmi konusu, oyuncuları ve Mutlu Aile Tablosu özeti!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mutlu Aile Tablosu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mutlu Aile Tablosu konusu, özeti ve Mutlu Aile Tablosu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mutlu Aile Tablosu filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Mutlu Aile Tablosu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mutlu Aile Tablosu filmini izleyecek olanların merak ettiği Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, Mutlu Aile Tablosu oyuncuları kimler ve Mutlu Aile Tablosu özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hiçbir işte tutunamayan Rıfat'ın onu sabırla bekleyen Nalan'la kavuşması, bir anda ortaya çıkan mirasla daha da çıkmaza girer. Sürpriz miras sayesinde nihayet mutlu bir aile tablosu oluşturabileceklerini düşünen Rıfat ve Nalan, mirasın ne olduğunu öğrendiklerinde artık geri dönüşü olmayan bir maceraya gireceklerdir.

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: ÖMER FARUK YARDIMCI

YAPIM YILI: 2021

TÜR: KOMEDİ

OYUNCULAR: İNAN ULAŞ TORUN, SEDA TÜRKMEN, CEMİL ŞAHİN, CEYDA OLGUNER

Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek

Harry Potter'ın kadın başrolü Emma Watson'dan Filistin mücadelesine destek

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title