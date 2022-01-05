Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kim? Mutlu Aile Tablosu filmi konusu, oyuncuları ve Mutlu Aile Tablosu özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Mutlu Aile Tablosu filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Mutlu Aile Tablosu konusu, özeti ve Mutlu Aile Tablosu oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Mutlu Aile Tablosu filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Mutlu Aile Tablosu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mutlu Aile Tablosu filmini izleyecek olanların merak ettiği Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, Mutlu Aile Tablosu oyuncuları kimler ve Mutlu Aile Tablosu özeti gibi konuları inceliyoruz.
MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Hiçbir işte tutunamayan Rıfat'ın onu sabırla bekleyen Nalan'la kavuşması, bir anda ortaya çıkan mirasla daha da çıkmaza girer. Sürpriz miras sayesinde nihayet mutlu bir aile tablosu oluşturabileceklerini düşünen Rıfat ve Nalan, mirasın ne olduğunu öğrendiklerinde artık geri dönüşü olmayan bir maceraya gireceklerdir.
MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
YÖNETMEN: ÖMER FARUK YARDIMCI
YAPIM YILI: 2021
TÜR: KOMEDİ
OYUNCULAR: İNAN ULAŞ TORUN, SEDA TÜRKMEN, CEMİL ŞAHİN, CEYDA OLGUNER
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