Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kim? Mutlu Aile Tablosu filmi konusu, oyuncuları ve Mutlu Aile Tablosu özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Mutlu Aile Tablosu filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Mutlu Aile Tablosu filmini izleyecek olanların merak ettiği Mutlu Aile Tablosu konusu nedir, Mutlu Aile Tablosu oyuncuları kimler ve Mutlu Aile Tablosu özeti gibi konuları inceliyoruz.

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hiçbir işte tutunamayan Rıfat'ın onu sabırla bekleyen Nalan'la kavuşması, bir anda ortaya çıkan mirasla daha da çıkmaza girer. Sürpriz miras sayesinde nihayet mutlu bir aile tablosu oluşturabileceklerini düşünen Rıfat ve Nalan, mirasın ne olduğunu öğrendiklerinde artık geri dönüşü olmayan bir maceraya gireceklerdir.

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: ÖMER FARUK YARDIMCI

YAPIM YILI: 2021

TÜR: KOMEDİ

OYUNCULAR: İNAN ULAŞ TORUN, SEDA TÜRKMEN, CEMİL ŞAHİN, CEYDA OLGUNER

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