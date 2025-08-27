Mutlu Aile Tablosu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Mutlu Aile Tablosu filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdede büyük beğeni toplayan Mutlu Aile Tablosu, televizyon yayınıyla da izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Filmi izlemeyi düşünenler için yapımın konusunu, özetini ve oyuncularını derledik; işte Mutlu Aile Tablosu hakkında bilinmesi gerekenler.

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ KONUSU

İlişkisinde sürekli aynı döngüye girmekten bunalan Nalan, sevgilisi Rıfat'ın ilgisini yeniden kazanmak için farklı bir plan yapmaya koyulur. Ancak hiç hesaba katmadıkları bir tablo, ikilinin hayatını altüst edecek ve olayları bambaşka bir noktaya sürükleyecektir.

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• İnan Ulaş Torun

• Seda Türkmen

• Cemil Şahin

• Ceyda Olguner

MUTLU AİLE TABLOSU FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ

Yapımın çekimleri Edirne ve İstanbul'un farklı noktalarında gerçekleştirilmiştir. Özellikle filmde dikkat çeken Taş Köprü sahneleri, Meriç Nehri üzerinde çekilmiştir.