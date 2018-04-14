Mutki'de Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Başladı

Mutki ilçesinde kurumlar arası futbol turnuvası başladı.

Mutki Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvaya katılan 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar, çeyrek final müsabakalarında tek maçlı eleme usulüyle finale çıkacak.

Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Kılıç, müsabakaların oynanacağı halı sahada, Bitlis Gençlik Spor Müdürü Bilal Elkatmış ve Tatvan Gençlik Spor Müdürü Faruk Budak'la ilk santrayı yaptı.

Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu söyleyen Kaymakam Kılıç, turnuvanın paylaşmak ve sosyalleşmek için bir fırsat olduğunu kaydetti.

Turnuvanın ilk maçında, Geylani Ehlibeyt İlim Derneği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımları karşılaştı.

Müsabakayı Geylani Ehlibeyt İlim Derneği 3-2 galip bitirdi.