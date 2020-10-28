Mütevazı ne demek? Mütevazı ne anlama gelir? Mütevazı insan ne demektir?

Mütevazı kelimesi oldukça sık duyduğumuz ve sık kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Bu kelime günlük hayatımızda oldukça sık kullanılıyor. Peki, mütevazı ne demek? Mütevazı ne anlama gelir? Mütevazı insan ne demektir?

Mütevazı kelimesi bazı zamanlar günlük yaşantımızda bazen de metinlerde oldukça mühim bir söz grubu olarak karşımıza çıkar.Peki, mütevazı ne demek? Mütevazı ne anlama gelir? Mütevazı insan ne demektir?

MÜTEVAZI NEDİR?

Mütevazı kelimesinin sözlük anlamı 'alçak gönüllü' ya da 'gösterişsiz' olarak dile getirilir. Bu durum genelde kişi için onun bulunduğu karakter yapısına göre söylenir. Kendisiyle ya da yaptığı şeylerle övünmeyi sevmeyen, gösteriş yapmayan ve alçak gönüllü kişiler için mütevazı kelimesi kullanılmaktadır.

MÜTEVAZI TDK'YA GÖRE NE DEMEK?

(müteva:zı), Arapça mutevazi?

1. sıfat Alçak gönüllü:

"Sakin, mütevazı ve kalabalıktan kaçan ruhunu incitmemek için onu, birkaç kişi ile sırtımda ebedî makamına ben götürdüm." - Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2. sıfat Gösterişsiz, iddiasız:

"Düğün sahibinin bütçesi ne kadar dar ve mütevazı olursa olsun, hokkabaz şarttı." - Samiha Ayverdi