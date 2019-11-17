Mütevazı moda nasıl bütün dünyada takip edilen bir akım haline geldi?

17.11.2019 11:20 | Son Güncelleme: 17.11.2019 11:20

Yerlere kadar uzanan giysiler, geniş paça pantolonlar ve büyük beden kazaklar. Bunlar mütevazı modanın öne çıkan parçaları.

Halihazırda genç Müslüman kadınlar arasında moda olan bu akım, bütün dünyada gittikçe popülerleşiyor.

Mütevazı ancak şık olarak tanımlanabilecek bu akımın nasıl bütün dünyanın gözdesi haline geldiğini BBC Newsbeat muhabiri Megan Lawton yazdı.

21 yaşındaki moda bloggerı ve Instagram'da 27 bin takipçisi olan Asha Mohamud, mütevazı modanın gittikçe daha çok kapsayıcı bir hale geldiğini söylüyor.

Mohamud, "Kadınların, erkeklere seksi görünmek için giyinmek yerine, kendilerini seksi hissetmek için giyindiklerini hissediyorum" diyor.

Moda bloggerı Jodie Marriott-Baker da sosyal medya ve değişen tutumların insanların kendilerini moda adına daha çok kapatmayı düşünmelerini sağladığını aktarıyor.

Marriott-Baker'a göre mütevazı moda artık yaşlıların benimsediği bir akım değil, Instagram'daki ünlüler bu tarzı daha çok giyilebilir ve herkese hitap edebilir bir hale getirdi.

Mağazalar da yön değiştiriyor

Bu konuda böyle düşünenler sadece bloggerlar değil, İngiliz perakende zinciri John Lewis en son yayımladığı raporunda İngiltere'de tüketicilerin giderek daha uzun ve daha geniş bir giyim tarzını beğendiğini vurguladı.

Mağazaya göre orta boy giysilerin satışında bu yıl yüzde 152'lik, ayak bileği uzunluğunda pantolonların satışında ise yüzde 33'lük bir artış yaşandı.

Sadece John Lewis değil, Marks & Spencer ve ASOS gibi mağazalar da mütevazı moda tarzına talebin yükseldiğini fark eden markalar.

Bu akımın en büyük başarı hikayalerinden biri İspanyol moda markası Zara ile bu yıl yaşandı.

Uzun siyah benekli beyaz elbise bu yaz bir anda her yerde o kadar çok görülmeye başladı ki sosyal medyada büyük bir fırtına yarattı, bu giysinin kendi Instagram hesabı bile var.

"Sadece dinle ilişkili değil"

Müslüman moda bloggerı Asha, mütevazı modanın herkes için farklı bir anlama gelebileceğini vurguluyor: "Eskiden öyle kısa etekler giyerdim ki kimse bunun mütevazı moda tarzı olduğunu düşünmezdi, çünkü farklı bir şekilde giyerdim, altına gevşek uzun pantolonlar kullanırdım. Mütevazı moda Müslüman olmanın çok ötesine geçmiş bir akım, artık sadece bir din ile ilişkili değil."

"Zamansız, şık ve bol"

Jodie ise bu akımı "zamansız, şık ve bol" olarak tanımlıyor.

Jodie, bu akım için kış mevsiminin en iyi zaman olduğunu söylüyor, "Giysi ve etek giyebilir, yine de sıcak ve kadınsı hissedebilirsiniz" diyor.

Jodie'ye göre bu akımla bol ve kat kat giyme şansınız olduğu için mevsimleri aşan bir kullanılabilirliği var.??

Bu akım o kadar büyüdü ki sadece mütevazı akıma uygun giyinen mankenlerin bulunduğu modellik ajansları var.

İngiltere'de Umma Models'ın başında bulunan Shammie Hammouda, 2020'de bu tarzın ana akım olacağına inanıyor.

Bundan bir yıl önce sadece dört müşteriyle bu işe başlamışken şimdi 60'tan fazla kişiyi temsil ediyor.

Shammie, bu akımın medyada da daha çok yer almasını umut ettiğini söylüyor.

Shammie'ye göre bu akımı tarihte de görmek mümkün; 1950'li yıllar İngilteresi'nde herkesin etek ve kol boyu uzun olan giysiler giydiğini ifade ediyor.