Mut'ta fidan dağıtımı

02.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:33

Mut ilçesinde cami bahçelerinde dikilmek üzere 1000 ıhlamur fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Muammer Köken, Mut Ziraat Odası'nda düzenlenen törende, ilçedeki bitki çeşitliliğini artırmak amacıyla çeşitli fidanların dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Daha önce de okul bahçelerine lavanta dikimi gerçekleştirdiklerini anlatan Köken, şimdi de ilçedeki camilerin bahçelerine dikilmek için 1000 ıhlamur fidanını imamlara dağıttıklarını kaydetti.

Kaynak: AA