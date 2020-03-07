Mut'ta "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesi ilgi görüyor
Haberler » Güncel » Mut'ta "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesi ilgi görüyor - Haber

Mut'ta "Baba Bana Bir Masal Anlat" projesi ilgi görüyor

Mut ilçesinde "Baba Bana Bir Masal Anlat Projesi" kapsamında Mut Kaymakamı Muammer Köken, çocuklara masal anlattı.

07.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.03.2020 11:56
Mut'ta

ilçesinde "Baba Bana Bir Masal Anlat Projesi" kapsamında Mut Kaymakamı , çocuklara masal anlattı.

İlçedeki 75. Yıl Anaokulunun başlattığı proje çerçevesinde, Kaymakam Köken okulda öğrencilere masal anlattı.

Köken, yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin geleceğin teminatı olan çocukların eğitim ve öğretim sürecine başlamadan önce ilkokula hazırlanmaları açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler