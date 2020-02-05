Mut'ta arıcıların sorunları ele alındı
Haberler » Güncel » Mut'ta arıcıların sorunları ele alındı - Haber

Mut'ta arıcıların sorunları ele alındı

Mut Kaymakamlığı tarafından arı yetiştiriciliğiyle ilgili sorunlar ve çözüm yolları konusunda toplantı düzenlendi.

05.02.2020 10:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:46
Mut'ta arıcıların sorunları ele alındı

Kaymakamlığı tarafından arı yetiştiriciliğiyle ilgili sorunlar ve çözüm yolları konusunda toplantı düzenlendi.

Mut Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Mut Kaymakamı , Mut Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü , Orman İşletme Müdür Yardımcısı Bekir Kaya, Mut Arıcılar Birliği Başkanı Kadir Cesur ve birlik üyeleri katıldı.

Toplantıda Kaymakam Köken, ilçede arıcılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar ve hazırlanan projeler hakkında bilgiler verdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler