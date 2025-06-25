Mustafa Aksakallı kimdir?

Mustafa Aksakallı kimdir?
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İki yıl önce nikah masasına oturan Ezgi Mola-Mustafa Aksakallı çifti anlaşmalı olarak boşandı. Magazin gündemini sarsan gelişme sonrası Mustafa Aksakallı kimdir, merak edildi.

İki yıl önce evlenen Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı çifti boşandı. 3 gün önce birlikte düğüne katılan çift sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamayla anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu. Peki, Mustafa Aksakallı kimdir?

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

1985 yılında İzmir'de doğan Mustafa Aksakallı, pek çok ünlü restoranın işletmeciliğini yapmasıyla tanınıyor. 2019 yılında tanışan çift, 2023 yılında sade bir nikah töreniyle evlendi. Bu evlilikten Can isimli bir oğlu bulunan Aksakallı, 25 Haziran 2025 tarihinde Ezgi Mola ile boşandıklarını duyurdu.

Mustafa Aksakallı şimdilerde Alaçatı'da ünlü isimlerin uğrak noktası olan bir mekanın işletmeciliğini yapıyor.

3 gün önce katıldıkları bir düğünde birlikte görüntülenen Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti boşandıklarını duyurdu. Oyuncu Ezgi Mola, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında anlaşmalı olarak boşandıklarını duyurdu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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