Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı

30.01.2021 09:06 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:12
Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı

ANTALYA'da berber Resul Akça'nın (30), müşterisinin saçını kesip yıkadıktan sonra kurutmak için kullandığı fön makinesi, bir anda alev aldı.

ANTALYA'da berber Resul Akça'nın (30), müşterisinin saçını kesip yıkadıktan sonra kurutmak için kullandığı fön makinesi, bir anda alev aldı. Berber ve müşterisinin kısa süreli panik ve şaşkınlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesinde berberlik yapan Resul Akça'nın, bir müşterisinin saçını kesip yıkadıktan sonra, kurulama ve şekil vermek için kullandığı fön makinesi, bir anda alev aldı. Elektrik kablosunun makineye bağlandığı noktadan çıkan alev, berber ve müşterisine kısa süreli panik ve şaşkınlık yaşattı. Berber Akça'nın bir anlık refleksle elektrik kablosunu prizden çıkarması, müşterisinin saçını ve kendisinin de elinin yanmasını engelledi.

OLAY ANI KAMERADAOlay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, berberin alev alan fön makinesinin kablosunu prizden çektiği, içerdekilerin korkuyla uzaklaştığı, yan koltukta ise tıraşın devam ettiği görüldü.PATLAMAYLA ALEV ÇIKTIBerber Resul Akça, "Müşterimin saçını kuruluyordum. Kablonun makineye bağlandığı yerde, küçük bir patlamayla alev çıktı. Hızla kabloyu prizden çektim. Şaşkınlık yaşadık. 15 yıldır berberlik yapıyorum. Kaliteli ürünler almaya özen gösterir, kullandığım makinelere dikkat ederim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi" diye konuştu.

Berberde çalışan Adnan Soytürk ise, "Arkam dönüktü. Bir anda ses duydum. Dönüp baktığımda fön makinesinden alev çıkıyordu. O sırada tıraş için hazırlık yapıyordum. Alevi görünce irkilip uzaklaştım. Müşterimize ve bize bir şey olmamasına sevindim" dedi.


Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı
Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı
Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı
Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı
Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Caner Erkin Gökhan Gönül Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 09:30:30. #1.15#
title