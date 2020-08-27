Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı İstanbul'da taksicilerin yolcu beğenmemeleri vatandaşları canından bezdirdi. Şehrin göbeğinde şahit olunan görüntülerde bir taksici, aracına binen Türk müşterileri indirdi, birkaç dakika sonra turistleri alıp bölgeden uzaklaştı.

İstanbul'da dün 'tırnakçılık' yöntemiyle bir turistin 500 dolarını çalan taksiciden sonra yeni gelen bir video izleyenlere pes dedirtti. Eminönü'nde turistlerin sıklıkla uğradığı noktalarda bekleyen bir taksici, aracına binen yolcuları Türk oldukları için indirdi. Hemen sonrasında ise turistleri alarak hareket etti.

TÜRK YOLCULARI ARACINA ALMADI

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Eminönü'nde, taksicilerin müşteri beğenmemesi vatandaşları çileden çıkardı. İlçede müsait durumda olan bir taksici, aracına binen yolcuları Türk oldukları için geri indirdi. Hemen sonrasında ise turist olduğu öğrenilen yolcuları itirazsız bir şekilde aracına alarak hareket ettiği görüldü.