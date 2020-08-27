Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
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Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı

İstanbul'da taksicilerin yolcu beğenmemeleri vatandaşları canından bezdirdi. Şehrin göbeğinde şahit olunan görüntülerde bir taksici, aracına binen Türk müşterileri indirdi, birkaç dakika sonra turistleri alıp bölgeden uzaklaştı.

27.08.2020 15:36 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:38

İstanbul'da dün 'tırnakçılık' yöntemiyle bir turistin 500 dolarını çalan taksiciden sonra yeni gelen bir video izleyenlere pes dedirtti. Eminönü'nde turistlerin sıklıkla uğradığı noktalarda bekleyen bir taksici, aracına binen yolcuları Türk oldukları için indirdi. Hemen sonrasında ise turistleri alarak hareket etti.

TÜRK YOLCULARI ARACINA ALMADI

İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Eminönü'nde, taksicilerin müşteri beğenmemesi vatandaşları çileden çıkardı. İlçede müsait durumda olan bir taksici, aracına binen yolcuları Türk oldukları için geri indirdi. Hemen sonrasında ise turist olduğu öğrenilen yolcuları itirazsız bir şekilde aracına alarak hareket ettiği görüldü.

Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Haber Yorumları (27)
?: turist nasıl taksici olmuş?
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AGA: direk meslek de atacaksin bu tip insanlarin bu meslek de olmasi yanlis sadece kaziklama dolandirma icin is yapar nr yapiyor bunlar
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ARTVİNLİ: İstanbul, un hiç bir yerini bilmem cenazeye gittim esenboğa, da taksiye bindim beni maltepe marmara hastanesine götür dedim yolda nagivasyonu aç dedi anlamamki nagivasyondan dedim sinirli bir şekilde telefon görüşmeleri yapa yapa hastahaneyi buldu dua etsinki o şöför yanımda aile olmasaydı o taksiciyi marmara hastahenesinin yoğun bakım servisine sokacaktım adres bimiyorsan ben nasıl bileceğim bunlar soytarı takımı dürüst çalışan taksici arkadaşlar hariç tabiki
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