Müstafi ne demek? Müstafi kelimesi ne anlama geliyor? - Haberler

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Müstafi ne demek? Müstafi kelimesi ne anlama geliyor?

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Müstafi ne demek? Müstafi kelimesi ne anlama geliyor?

Müstafi ne demek ve TDK'ye göre Müstafi ne anlama geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müstafi kelime anlamı nedir, ne demek ve karşılığı nedir merak ediliyor. Peki, Müstafi ne demek?

TDK'ye göre müstafi ne demek merak ediliyor. Müstafi ne demek ve TDK'ye göre Müstafi ne anlama geliyor vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Müstafi kelime anlamı nedir, ne demek ve karşılığı nedir merak ediliyor. Müstafi ne demek? Müstafi kelimesi ne anlama geliyor? Detaylar haberimizdedir…

MÜSTAFİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen müstafi kelimesi "Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş" anlamına gelmektedir.

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