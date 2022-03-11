Müstafi ne demek? Müstafi kelimesi ne anlama geliyor?

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MÜSTAFİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça'dan geçen müstafi kelimesi "Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş" anlamına gelmektedir.

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