Mustafakemalpaşa AK Parti Kadın Kollarında Bayrak Derya Balcıoğlu dönemi

09.10.2019 15:57

Mustafakemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Derya Balcıoğlu atandı.



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın yardımcılığına getirilen Fatma Kocaman'ın yerine, atama ile AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Balcıoğlu getirildi.



35 yaşında olan Derya Balcıoğlu, 10 yıldır kadın kollarında görev yaptı. 1 çocuk annesi olan Balcıoğlu, Uludağ Üniversitesi mezunudur. - BURSA

Kaynak: İHA