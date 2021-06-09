Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!

EURO 2020'de 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız için Mustafa Sandal tarafından sözleri yazılan, Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı gibi isimlerin yer aldığı Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!