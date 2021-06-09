Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!
EURO 2020'de 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız için Mustafa Sandal tarafından sözleri yazılan, Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı gibi isimlerin yer aldığı Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!
EURO 2020'de 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız için Mustafa Sandal tarafından sözleri yazılan, Derya Uluğ, Eypiove Irmak Arıcı gibi isimlerin yer aldığı Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!
BİZİM ÇOCUKLAR ŞARKI SÖZLERİ
Seni deli gibi sevdik
Her şeyden fazla
Güneş gibi doğdun
Hep en doğru zamanda
Havaya gir de bir yüksel
Kopsun burda fırtına
Gittiğin yerde biz varız
Ölene kadar arkanda
Çünkü bizde aşk
Gerçek ve asil
Sorgu sual yok fazla
Karşımıza kim çıkarsa çıksın
Gözümüz hep yukarda
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Orda bi toplansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim Çocuklar
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Şöyle bi sallansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Yık duvarı acıma
Yok kralın tacı da
Yok baharı kışı da
Sensin ilacı da
Bi dönsen virajı da
Kupaların yamacına
Uzansan inadına
Bizim Çocuklar!