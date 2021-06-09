Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!
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Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!

Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!
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EURO 2020'de 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız için Mustafa Sandal tarafından sözleri yazılan, Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı gibi isimlerin yer aldığı Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!

EURO 2020'de 11 Haziran Cuma günü İtalya ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız için Mustafa Sandal tarafından sözleri yazılan, Derya Uluğ, Eypiove Irmak Arıcı gibi isimlerin yer aldığı Mustafa Sandal milli takım şarkısı! Mustafa Sandal Bizim Çocuklar!

BİZİM ÇOCUKLAR ŞARKI SÖZLERİ

Seni deli gibi sevdik

Her şeyden fazla

Güneş gibi doğdun

Hep en doğru zamanda

Havaya gir de bir yüksel

Kopsun burda fırtına

Gittiğin yerde biz varız

Ölene kadar arkanda

Çünkü bizde aşk

Gerçek ve asil

Sorgu sual yok fazla

Karşımıza kim çıkarsa çıksın

Gözümüz hep yukarda

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Orda bi toplansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim Çocuklar

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Şöyle bi sallansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim çocuklar

Yık duvarı acıma

Yok kralın tacı da

Yok baharı kışı da

Sensin ilacı da

Bi dönsen virajı da

Kupaların yamacına

Uzansan inadına

Bizim Çocuklar!

BİZİM ÇOCUKLAR DİNLE

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