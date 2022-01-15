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Mustafa Sandal'dan şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya destek

Mustafa Sandal'dan şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya destek
Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Magazin

Şarkıcı Mustafa Sandal, "Şahane Bir Şey Yaşamak" isimli şarkısındaki "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleriyle sosyal medyada tepkilerin odağına yerleşen Sezen Aksu'ya destek çıktı. Sandal, sosyal medya paylaşımında "Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak, akıl ve mantık dışıdır" ifadelerini kullandı.

Türk pop müziğinin popüler isimlerinden olan Sezen Aksu yeni şarkısı sosyal medyanın gündeminde. "Şahane Bir Şey Yaşamak" adlı yeni parçasını çıkaran Aksu'nun şarkı sözleri binlerce kullanıcının tepkisini topladı.

Şarkıda Adem ile Havva'ya ve dini değerlere hakaret ettiği gerekçesiyle birçok kişi sanatçıya tepki gösterdi. Aksu, sözleri kendisine ait olan şarkıda 'Binmişiz bir alâmate. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e...' ifadelerini kullandı. Bu tepkiler sonrası kısa sürede #sezenaksuhaddinibil etiketi Twitter gündeminin tepesinde yer aldı.

Mustafa Sandal'dan tepkilerin odağındaki Sezen Aksu'ya destek

Sosyal medyada Sezen Aksu'ya tepkiler yükselirken şarkıcı Mustafa Sandal, Minik Serçe'ye destek çıktı. Sandal, tepki gösteren bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak, ''Sen otur oturduğun yerde gördüğüm kadarıyla bir gram aklın var onu da bu ülkenin en derin ozanlarından biri olan sanatçının ne dediğini anlamaya çalışmakla yakma güzel kardeşim!.. Bir şarkı sözünü böylesine çarptırmak akıl ve mantık dışıdır.'' ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal'dan tepkilerin odağındaki Sezen Aksu'ya destek

Acısıyla, tatlısıyla

Ne şahane bir şey yaşamak

Dibe vurmak, dimdik durmak

Bin bahane, bin oyun kurmak

Binmişiz bir alâmate

Gidiyoruz kıyamete

Selam söyleyin o cahil

Havva ile Adem'e

Aha yine, aha yine

Önümüz uçurum, ardımız dağ

İlle yanacağız, yanacaklar

Elbette

Gül de var, diken de

Aşk da var, savaş da

Her şey hepimiz için

Kısmet hayatta

Yazın veda edişi

Şölenlerle, şarkılarla

Baharların gelişi

Kırmızı, mor, yeşil lila la la ne şahane

Sezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleriyle tepkilerin odağındaSezen Aksu, Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili şarkı sözleriyle tepkilerin odağında

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Mustafa Sandal'dan şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'ya destek

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