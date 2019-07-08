Mustafa Kutlu'nun 'Rüzgârlı Pazar'ı, TRT Radyo 1'de ses buluyor

TRT İstanbul Radyosu Tiyatro ve Eğlence Yayınları Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve TRT Radyo 1'de her gün saat 22.45'te yayınlanan Bir Roman Bir Hikaye programında, Türk ve Dünya edebiyatının sevilen eserleri, 15'er dakikalık bölümler halinde okunmaya devam ediyor.

Bir Roman Bir Hikaye'de bu kez, Mustafa Kutlu'nun "Rüzgârlı Pazar" kitabı okunacak. "Rüzgarlı Pazar" ilk bölümüyle, bugün (8 Temmuz) saat: 22.45'te TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Bültenler