Mustafa Keser'den açıklama: Bütün aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır

Haber in ortaya çıkmasının ardından Mustafa Keser, Instagram sayfasında sitemkar bir açıklama yaptı.

Mustafa Keser "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde bir basın toplantısı yaparak bunlarla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim" dedi.

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