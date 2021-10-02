Mustafa Keser'den açıklama: Bütün aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır - Haberler Magazin
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Mustafa Keser'den açıklama: Bütün aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır

Hürriyet - Haberler | Magazin
Mustafa Keser'den açıklama: Bütün aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır

Haberin ortaya çıkmasının ardından Mustafa Keser, Instagram sayfasında sitemkar bir açıklama yaptı.

Haber in ortaya çıkmasının ardından Mustafa Keser, Instagram sayfasında sitemkar bir açıklama yaptı.

Mustafa Keser "Bütün aksaklıklar Sayın Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır. İleriki günlerde bir basın toplantısı yaparak bunlarla ilgili sizleri daha geniş bir çerçevede bilgilendireceğim" dedi.

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Haber: Mustafa Keser'den açıklama: Bütün aksaklıklar Bülent Ersoy'un yersiz kapris ve tutumundan kaynaklanmıştır - Haberler Magazin
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