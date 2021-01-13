Mustafa Kamalak kimdir? Mustafa Kamalak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kamalak hayatı ve biyografisi
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Mustafa Kamalak kimdir? Mustafa Kamalak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kamalak hayatı ve biyografisi

13.01.2021 21:12 | Son Güncelleme: 13.01.2021 21:16
Mustafa Kamalak kimdir? Mustafa Kamalak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kamalak hayatı ve biyografisi

Mustafa Kamalak kimdir son zamanlarda merak konusu oldu. Mustafa Kamalak kaç yaşında, nereli aranalar arasında. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kurucu Dekanı olan Mustafa Kamalak hayatı ve biyografisi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Mustafa Kamalak hakkında detaylar...

MUSTAFA KAMALAK KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Kamalak, 1948 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. Mehmet Bey ile Fatma Hanım'ın evladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kurucu Dekanı.

XX. ve XXI. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yaptı.2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılması davası sırasında Anayasa Mahkemesi'nde parti adına sözlü savunma yaptı.

Necmettin Erbakan'ın vefatından sonra 5 Mart 2011 tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi.17 Temmuz 2011 tarihinde yapılan kongrede yeniden Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi.

Fransızca biliyor. Evli ve 2 çocuk babası. Serbest avukatlık yapıyor.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 21:16:32. #1.14#
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