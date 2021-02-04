Mustafa Ferit Aktuğ kimdir? Mustafa Ferit Aktuğ hayatı ve biyografisi! Mustafa Ferit Aktuğ kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Mustafa Ferit Aktuğ, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Mustafa Ferit Aktuğ hakkında merak edilenler. Mustafa Ferit Aktuğ hayatı ve biyografisi. Mustafa Ferit Aktuğ kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mustafa Ferit Aktuğ merak konusu oldu. İşte Mustafa Ferit Aktuğ hakkında merak edilen Mustafa Ferit Aktuğ kimdir, Mustafa Ferit Aktuğ hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MUSTAFA FERİT AKTUĞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 17 Kasım 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Adana

Mustafa Ferit Aktuğ (17 Kasım 1978),Türk oyuncudur. Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli TV dizilerinde rol aldı. Kavak Yelleri'nde Efe'nin abisi komiser Metin Kaygısız rolünü canlandırmıştır. Eti reklamında oynamıştır. Oyuncu 2013 yılından beri Star TV'de yayınlanmaya başlayan Aramızda Kalsın adlı dizide Mahir adlı karakteri canlandırmıştır. FOX TV'de yayınlanan Kördüğüm adlı dizide Genco adlı karakteri canlandırmıştır.

Diziler

• Şans Kapıyı Çalınca

• Ufak Tefek Cinayetler

• Kördüğüm

• Aramızda Kalsın

• Yamak Ahmet

• Kavak Yelleri

• Koçum Benim

• Kampüsistan

• Haziran Gecesi

• Büyük Buluşma

• Mazi kalbimde yaradır

Filmler

• Eltilerin Savaşı, 2020

• Düğün Dernek 2: Sünnet, 2015

• Kadın İşi: Banka Soygunu, 2014, Selçuk

• Evdeki Yabancılar, 2012

• Mustafa Hakkında Herşey, 2003