Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından Merkez Bankası toplantıya katılan kurul üyeleri kimlerdir merak edildi. Kurul üyelerinden birisi de Mustafa Duman oldu. Peki, Mustafa Duman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mustafa Duman'ın hayatı ve biyografisi!

MUSTAFA DUMAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara'da doğan Mustafa Duman, 1994 yılında ODTÜ İşletme Bölümünden yüksek şeref öğrencisi olarak mezun olmuştur. Devamında, 1999 yılında City University Business School, Londra'da MBA derecesini almış ve 2001 yılında da Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsünde Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1994 yılında Esbank T.A.Ş.'de müfettiş yardımcısı olarak başlamış, devamında sırasıyla Fon Yönetimi Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı ve Ekonomik Araştırmalar Biriminde Müdürlük görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılından itibaren Millennium BCP Türkiye'de (ilk adı BankEuropa) Risk Yönetimi Başkanı olarak görev yapmıştır. Banka kuruluş döneminde Risk Yönetimi, Hazine, Hazine Operasyon, Krediler ve Muhasebe çalışma gruplarında lider veya katılımcı olarak aktif rol almıştır.

2007 yılı sonunda Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı ve CFO görevine başlamış, 2009'a kadar kuruluş ve VİOP projelerini yönetmiştir. 2009 yılında tekrar Millennium BCP'de Risk Yönetimi Başkanlığı görevine dönmüş, bu kapsamda, Banka'nın risk yönetimi süreçlerini yönetmiş ve Fibabankaya satışında "due diligence" ekibinin içinde yer almıştır.

2011 yılında Morgan Stanley Menkul Değerler bünyesine CFO olarak geri dönmüş, ve Ocak 2013'te Genel Müdür Yardımcısı, Şubat 2020'den itibaren vekaleten Genel Müdür, Mart 2020'den itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Ağustos 2020'de asaleten Morgan Stanley Menkul Değerler Genel Müdürü olan Mustafa Duman, 2015-2019 yılları arasında da Morgan Stanley Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesel CFO'su olarak görev yapmıştır.

Evli ve 1 çocuk babası olan Mustafa Duman, 30 Mart 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

Faiz oranlarının %16'dan, %15'e düşürülmesinin ardından sizce dolar düşecek mi? #faizkararı #Dolar — Haberler (@Haberler) November 18, 2021

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