Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
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Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı

11.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:09

Adıyaman'da budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan 80 yaşındaki adam, komşuları tarafından kurtarıldı. Şoku atlatan dede, dengesini yitirince ayağının kaydığını söyledi.

Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde oturan Mustafa Sarı (80), 2 katlı evin üst katında, üzüm asmasını budamak istedi. Ancak bu sırada dengesini yitiren Sarı, asmada asılı kaldı.

KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU

Sarı'yı gören komşuları yardıma koştu. Mustafa Sarı'yı asılı kaldığı yerden indiren komşuları, üzerindeki şoku atlatması için su verdi. Mustafa Sarı, asmayı budamak isterken ayağının kaymasıyla asılı kaldığını söyledi.

Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (9)
SENAR: dedeye sahip çıkalım
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GÜN: MaaşAllah dede çok tatlı çok seviyorum yaşlı dede ve nineleri başımızın tacı evimizin bereketi onlar
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SERHAT: O yaşa gelmişsin otur evinde ne işin var ağaçta dedecim.
Cevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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