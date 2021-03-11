Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı
11.03.2021 13:26 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:09
Adıyaman'da budadığı üzüm asmasında dengesini yitirince asılı kalan 80 yaşındaki adam, komşuları tarafından kurtarıldı. Şoku atlatan dede, dengesini yitirince ayağının kaydığını söyledi.
Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesinde oturan Mustafa Sarı (80), 2 katlı evin üst katında, üzüm asmasını budamak istedi. Ancak bu sırada dengesini yitiren Sarı, asmada asılı kaldı.
KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU
Sarı'yı gören komşuları yardıma koştu. Mustafa Sarı'yı asılı kaldığı yerden indiren komşuları, üzerindeki şoku atlatması için su verdi. Mustafa Sarı, asmayı budamak isterken ayağının kaymasıyla asılı kaldığını söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı