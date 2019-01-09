Mustafa Cengiz: "(Kulüp Borçlarının Yapılandırılması) Faiz Şartlarına Bakarız, İşimize Gelirse...
- Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.
- Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in konuşması İSTANBUL - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen ocak ayı olağan divan kurulu toplantısında konuştu.
Kaynak: AA