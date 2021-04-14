Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkı sözleri! Ölümlüyüm şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Ölümlüyüm 9 Nisan günü Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 30 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkı sözleri nedir? Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkısının sözleri nelerdir?

Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkı sözleri merak edildi. Peki yeni çıkan Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkısının sözleri nedir?

MUSTAFA CECELİ - ÖLÜMLÜYÜM ŞARKI SÖZLERİ

Sussam sana hiçbir şey kalmasa

Ardıma bile bakmasam

İçimdekileri saklasam yine de yetmez

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Vursan beni bombalar patlasa

Bizi sonralar yoklasa

Sona noktalar konmasa hiç bitmez

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Yangınlar yaksın dursun

Bizi bulsun sonra durulsun

Bir şey olmaz hep kül olursun...

Olsun...

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Yağmurlar yağsın varsın

Deli gönlüme hep zararsın

Kapanmayacak tek yaramsın

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Yeniden görür müyüm?

Görmeden ölür müyüm bilmem

Ben ölümlüyüm sensiz

Gitmem seni almadan gitmem

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkısı 9 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1.2 milyon izlenme ve 36 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz- Müzik: Emir Şamur

Düzenleme: Mustafa Ceceli - Emir Şamur

Bağlama: Halil Şekeroğlu

Perdesiz Gitar: Furkan Salihoğlu

Mix- Mastering: Koray Püskül

Klip Yönetmeni: Enes Bilal Taşçı/ Dark'n Dark

Klip Yapım: Honeybee İstanbul