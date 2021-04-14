Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkı sözleri! Ölümlüyüm şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Ölümlüyüm 9 Nisan günü Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 1 milyon izlenme ve 30 bin beğeniyi geçen şarkının sözleri merak edildi. Peki, Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkı sözleri nedir? Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkısının sözleri nelerdir?
Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkı sözleri merak edildi. Peki yeni çıkan Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkısının sözleri nedir?
MUSTAFA CECELİ - ÖLÜMLÜYÜM ŞARKI SÖZLERİ
Sussam sana hiçbir şey kalmasa
Ardıma bile bakmasam
İçimdekileri saklasam yine de yetmez
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Vursan beni bombalar patlasa
Bizi sonralar yoklasa
Sona noktalar konmasa hiç bitmez
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Yangınlar yaksın dursun
Bizi bulsun sonra durulsun
Bir şey olmaz hep kül olursun...
Olsun...
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Yağmurlar yağsın varsın
Deli gönlüme hep zararsın
Kapanmayacak tek yaramsın
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Yeniden görür müyüm?
Görmeden ölür müyüm bilmem
Ben ölümlüyüm sensiz
Gitmem seni almadan gitmem
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Mustafa Ceceli - Ölümlüyüm şarkısı 9 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1.2 milyon izlenme ve 36 bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz- Müzik: Emir Şamur
Düzenleme: Mustafa Ceceli - Emir Şamur
Bağlama: Halil Şekeroğlu
Perdesiz Gitar: Furkan Salihoğlu
Mix- Mastering: Koray Püskül
Klip Yönetmeni: Enes Bilal Taşçı/ Dark'n Dark
Klip Yapım: Honeybee İstanbul