Mersin'in Gülnar ilçesine gelen Yörük bir aile 10 Kasım'da çadır kurdu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 3 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Çalışmaların 10. gününde Müslüme'den acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta 500 metre yüksekliğindeki dağın tepesinde bulundu. Kötü haberin verildiği aile yıkıldı. Bölgede, Müslüme'nin acılı annesinin ağıtları yankılandı. Peki Müslüme'nin ölüm nedeni belli oldu mu? gözler gelecek otopsi raporunda.

MÜSLÜME'NİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU MU?

Müslüme'nin ölümünde darp ve yara izi bulgusuna rastlanılmadı. Uzmanlar, Müslüme'nin ölümünü, açlık ve soğuğun neden olduğu bir doğal ölüm olduğunu tahmin ediyor. Ancak otopsi raporu henüz açıklanmadı.

MÜSLÜME YAĞAL KİMDİR?

1000 yıllık bir aile olan Sarıkeçeli yörükleri, Adana Ceyhan'a bağlıdır. Konya'da yaşayan aile, kış gelmesi nedeniyle Mersin Gülnar'a göç ederken, 3 yaşındaki Müslüme'nin kaybolduğunu fark ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalarda henüz ize rastlanmadı.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. Aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

Mersin'in Gülnar ilçesine gelen Yörük bir aile 10 Kasım'da çadır kurdu. 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 3 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu.

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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