Sözün bittiği yer! Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürekleri dağladı - Haberler
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Sözün bittiği yer! Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürekleri dağladı

Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de ailesinin kurduğu çadırın önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin, arama çalışmalarının 10. gününde cansız bedeni bulundu. Müslüme'nin acı haberini alan ailesi perişan oldu. Kendinden geçen annesi ise ağıtlar yaktı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın bulunması amacıyla yürütülen ve dün havanın kararması yüzünden ara verilen çalışmalara sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Müslüme'nin acı haberini alan annesi kendinden geçti! Ağıtları yürek yaktı

ANNESİ FERYAT ETTİ

Müslüme'nin cansız bedeni evlerinden 7 kilometre uzaklıkta bir dağlık alanda bulundu. Müslüme'nin yakınları, acı haberin ardından gözyaşı döktü. Acılı annenin yaktığı ağıtlar yürekleri yaktı.

Sözün bittiği yer! Müslüme'nin acı haberini alan annesinin ağıtları yürekleri dağladı

Son Dakika: Mersin'de 10 gündür her yerde aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

Son Dakika: Mersin'de 10 gündür her yerde aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu

 Yörük kızı Müslüme 10 gündür aranıyor! Ümitler azaldı, ekipler kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor

Yörük kızı Müslüme 10 gündür aranıyor! Ümitler azaldı, ekipler kaçırılma ihtimali üzerinde duruyor

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