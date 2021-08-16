Müslüm Gürses müzesine vatandaşlardan yoğun ilgi

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Müslüm Gürses müzesi açıldığından itibaren geçen 2 ayda 4 bin 280 kişi tarafından ziyaret edildiKaraköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin ilçeyi müze kent yapma düşüncesiyle ilçeye kazandırdığı Müslüm Gürses Müzesi vatandaşlar tarafından yoğun...