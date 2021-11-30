Müslime'nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müslime'nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Müslime'nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı Türkiye'nin gündemine oturun Müslime'nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Y., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı.

DİYARBAKIR (İHA) - Müslime'nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı

DİYARBAKIR - Türkiye'nin gündemine oturun Müslime'nin ölümünden sorumlu tutulan dedesi Hasan Y., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin adliyeye sevk edilen dedesi tutuklanmıştı. Edinilen bilgilere göre, tutuklu bulunan dede Hasan Y., Diyarbakır Cezaevi Kampüsü Yüksek Güvenlikli Ceza evine alındığı öğrenildi.

Müslüme'nin ölümü

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten Yağal ailesi durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmış, kayıp kız çocuğunun cesedi 19 Kasım'da bulunmuştu. Jandarma ekipleri, aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü. Müslüme Yağal'ın cenazesi 20 Kasım'da Karaman'da toprağa verilmişti.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca, Müslüme'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 8 aile yakının sorgusu tamamlanmış, dedesi Hasan Y., tutuklanmıştı.

Müslime'nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı

Müslime'nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı

Müslime'nin dedesi Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne alındı

PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

PKK'lı Fehman Hüseyin'in koruması Diyarbakır'da kıskıvrak yakalandı

 18 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki genç kız için özel ekip kuruldu

18 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki genç kız için özel ekip kuruldu

 Müslüme'nin dedesi ve samuray kılıçlı katil zanlısı, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı

Müslüme'nin dedesi ve samuray kılıçlı katil zanlısı, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı

İhlas Haber Ajansı / Murat Başal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title