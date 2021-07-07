Müsilaj Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'nın kıyılarında büyük ölçüde etkisini yitirdi
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Müsilaj Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'nın kıyılarında büyük ölçüde etkisini yitirdi

Müsilaj Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada'nın kıyılarında büyük ölçüde etkisini yitirdi
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Marmara Denizi sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilaj (deniz salyası), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi kıyılarında da büyük ölçüde etkisini kaybetti.

Marmara Denizi sahillerinde bir süre önce yoğun şekilde görülen müsilaj (deniz salyası), Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi kıyılarında da büyük ölçüde etkisini kaybetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında 8 Haziran'da başlatılan çalışmalar, dördüncü haftasında aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada'nın ilçe merkezi ile Laz Koyu, Kefalos ve Kuzu Limanı plajlarında müsilaj tabakalarına rastlanmadı.

Bölgede yoğunluğu büyük ölçüde azalan müsilajın durumu, drone ile havadan görüntülendi. Müsilajın etkisini yitirmesi dolayısıyla adadaki yerli ve yabancı ziyaretçilerdeki hareketlilik de arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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