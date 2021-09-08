MÜSİLAJ KOMİSYONU ÜYELERİ, ATIK SU ARITMA MERKEZİNİ İNCELEDİ
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MÜSİLAJ KOMİSYONU ÜYELERİ, ATIK SU ARITMA MERKEZİNİ İNCELEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi Atık Su Arıtma Merkezi'ne geldi. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı tarafından karşılanan komisyon üyeleri, tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tesislere gelen kirli su ile arıtılmış suyun son halini gören heyete, merkezde bir de sunum sunum yapıldı. Sunumun ardından heyet ilçeden ayrıldı.

MÜSİLAJ KOMİSYONU ÜYELERİ, ATIK SU ARITMA MERKEZİNİ İNCELEDİ
MÜSİLAJ KOMİSYONU ÜYELERİ, ATIK SU ARITMA MERKEZİNİ İNCELEDİ
MÜSİLAJ KOMİSYONU ÜYELERİ, ATIK SU ARITMA MERKEZİNİ İNCELEDİ
MÜSİLAJ KOMİSYONU ÜYELERİ, ATIK SU ARITMA MERKEZİNİ İNCELEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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