MÜSİAD corona kriz yönetim merkezi kurdu
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MÜSİAD corona kriz yönetim merkezi kurdu

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs ((COVID-19) salgınına ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi

17.03.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:50
MÜSİAD corona kriz yönetim merkezi kurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığına (COVID-19) karşı Devletimiz tarafından alınan tedbirler ve bunların uygulanmasına yönelik çıkarılan genelgeler doğrultusunda, bu süreci en az hasar ve zararla atlatabilmek için her birimiz üzerimize düşen sorumlulukları titizlikle yerine getirmeliyiz.

Dünyadaki salgın durumunda oldukça başarılı bir kriz yönetimi sergileyen ülkemizde, ilerleyen süreçte de bu durumun devam etmesi durumunda, bu dönemi en az hasar ve kayıpla atlatabilmemiz ve avantajlı konumumuzu koruyabilmemiz için elbirliği içinde talimatları yerine getirmek ve her zamankinden çok daha dikkatli ve duyarlı davranmak, hem vatandaş olarak görevimiz hem de Müslüman olarak vebalimizdir.

Kuruluşundan bugüne kadar her zorlu dönemeçte devletimizin ve halkımızın yanında ve destekçisi olmayı kendine şiar edinmiş MÜSİAD, bu süreçte de saha yaygınlığının ve geniş örgütsel yapısının sağladığı avantajı, ulusal mücadele eylem planımızın hizmetine sunmayı milletine ve devletine karşı bir borç bilmektedir.

Bu şuurdan hareketle alınan tedbirlerin tabanda uygulanabilirliğini kolaylaştırmak, başta üyelerimiz olmak üzere tabanda bu süreçte gelen talep, şikayet ve önerileri değerlendirerek acil eylem planları oluşturmak, halkımızı süreçler ve tedbirler anlamında bilgilendirmek, iktisadi, ticari ve sektörel hayatın sekteye uğramadan devam etmesi ve üretim dengemizde oluşacak muhtemel kayıpların önüne geçmek, anlık bilgileri ilgili makamlara iletmek, çözüm setleri oluşturmak, global iktisadi mimaride oluşan değişimleri stratejik eylem planları halinde sektörel ve bölgesel bazda analiz etmek ve bu bağlamda kısa-orta vadeli yol haritaları belirlemek için bugün itibariyle MÜSİAD Genel Merkezi bünyesinde COVID-19 Kriz Yönetim Merkezi'ni hayata geçirmiştir.

Bu Merkez, ilerleyen dönemde MÜSİAD'ın belirli Anadolu Şubeleri ve Dış Temsilciliklerinde de faaliyete geçirilecektir. Merkez kapsamında yukarıda sayılan amaçları gerçekleştirmek ve bu ulusal mücadelede devletimizin aldığı tedbirlerin en iyi şekilde hayata geçirilmesi için her türlü bilgi alış verişi, koordinasyon ve paydaşlarla ortak hareket etme hedeflerimizi hızlı ve seri karar alma süreçleriyle gerçekleştirmeyi umut ediyoruz.

Üyelerimiz başta olmak üzere tüm halkımız, Merkezimize MÜSİAD İletişim hattından ve web sitemizde yer alan iletişim kanallarından ulaşabilirler. Profesyonel kadromuz, Komitelerimiz ve YK üyelerimiz ile Kriz Yönetim Merkezi'mize gelen her türlü bilgiyi titizlikle işleyerek gerekli adımların atılması anlamında karar vericilerin yanında olduğumuzu bir kez daha altını çizerek belirtmek isteriz.

Kaynak: Bültenler

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