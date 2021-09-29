Müsavat nedir? Müsavat ne demektir? TDK'ya göre Müsavat kelimesinin anlamı nedir?

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MÜSAVAT NEDİR, NE DEMEKTİR?

Müsavat, Arapça kökenli olup, "ölçü ve değer bakımından eşit olma, iki şey arasındaki eşitlik, denklik" anlamına gelir.

TDK'YA GÖRE MÜSAVAT KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

TDK'ya göre müsavat kelimesi "Eşitlik, denklik" anlamına gelmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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